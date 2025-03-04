شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين: نشيد بالخطة المصرية المطروحة بشأن غزة وندعو لدعمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب حمد بن عيسى ملك البحرين، بالرئيسين السورى أحمد الشرع، واللبنانى جوزيف عون.

وأكد العاهل البحرينى، خلال كلمته فى القمة العربية الطارئة، دعم الخطة المصرية بشأن غزة، مشيدا بالخطة المصرية المطروحة بشأن غزة، وداعيا لدعمها.



أضاف ملك البحرين، أن التمسك بمسار السلام الدائم هو الإطار الضامن لينال الشعب الفلسطينى حقوقه التاريخية المشروعة.