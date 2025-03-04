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بدء أعمال القمة العربية الطارئة بشأن غزة فى القاهرة

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بدء أعمال القمة العربية الطارئة بشأن غزة فى القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الثلاثاء، 04 مارس 2025 04:21 م

انطلقت قبل قليل، فى القاهرة، أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، توسط الصورة التذكارية مع الزعماء والقادة المشاركين فى القمة، ثم اصطحبهم إلى القاعة المخصصة لانعقاد القمة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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