شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال القمة العربية الطارئة بشأن غزة فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت قبل قليل، فى القاهرة، أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، توسط الصورة التذكارية مع الزعماء والقادة المشاركين فى القمة، ثم اصطحبهم إلى القاعة المخصصة لانعقاد القمة.