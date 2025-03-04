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انطلاق القمة العربية الطارئة حول فلسطين فى القاهرة

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انطلاق القمة العربية الطارئة حول فلسطين فى القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات القمة العربية الطارئة حول فلسطين، في القاهرة، وبحث خطة التعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة فى القطاع.

 

وبدأ القادة العرب، أمس الاثنين، في التوافد على القاهرة، للمشاركة في القمة، بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل ، وهو ما قوبل باستهجان واسع.

 

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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