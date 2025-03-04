شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستقبل ملكى الأردن والبحرين بمقر أعمال القمة العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر أعمال القمة العربية غير العادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، والعاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من القادة والزعماء ورؤساء الوفود المشاركين فى أعمال القمة العربية غير العادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التقاط صور تذكارية ثنائية مع الرئيس السيسي.

ووصل كل من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الرئاسة الليبى محمد المنفى، ورئيس المجلس القيادة اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى، ورئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبى أنطونيو كوستا، والرئيس اللبنانى جوزيف عون.

والتقى الرئيس السيسى بالأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامى حسين إبراهيم طه قبيل بدء أعمال القمة العربية غير العادية المنعقدة بطلب من دولة فلسطين لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وسبل دعم الشعب الفلسطينى الشقيق.

كما استقبل الرئيس السيسى، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس السورى للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد.

الرئيس السيسي وملك البحرين