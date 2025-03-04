شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بنشر سيارات شفط مياه الأمطار بالأحياء والمراكز والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بنشر سيارات ومعدات شفط وسحب مياه الأمطار والأطقم الفنية وفرق العمل الميدانية، للتعامل السريع مع مياه الأمطار بالشوارع.

يأتي ذلك بالتزامن مع التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أفادت بتوقعات تعرض عددًا من القطاعات بمحافظة الجيزة للأمطار مساء اليوم الثلاثاء.

وكلف محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية وتحديثات حالة الطقس لضمان رفع الجاهزية الكاملة لفرق العمل للتعامل مع أي هطول للأمطار.

ووجه محافظ الجيزة بالتأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي ومصارف توزيع المياه والتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار في كافة الشوارع خاصة التي تشهد تراكم كميات من المياه لمنع حدوث أي إعاقة مرورية فور تساقط الأمطار.