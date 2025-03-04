شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بهضبة الأهرام ويوجه بالاستجابة للشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على متابعة الموقف الإنشائي لمبنى مجمع الخدمات الشرطية والجاري إنشاءه بمنطقة ط بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن مجمع الخدمات الشرطية بمنطقة هضبة الأهرام مكون من دور أرضى و4 أدوار، وسيساهم فى تقديم الخدمات الشرطية مثل خدمات الأحوال المدنية والسجل المدنى لسكان ذلك القطاع الهام بالإضافة إلى زيادة عناصر الأمان للمنطقة.

وخلال جولته التفقدية، بحث المحافظ مع الجهات المعنية نسب الإنجاز وسبل إزالة أي معوقات للإسراع من وتيرة العمل، موجهًا بضرورة سرعة استكمال الأعمال داخل المبنى لدخوله الخدمة ليعود بالنفع على سكان المنطقة.

وأكد المهندس عادل النجار، الأهمية التى توليها المحافظة لقطاع هضبة الأهرام والحرص على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والشريكة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكان حدائق الأهرام.

وحرص المحافظ، على الاطلاع ميدانيًا على الحالة العامة للنظافة والإشغالات بقطاع هضبة الأهرام، موجهًا بعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية على الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والتعامل الفوري مع أي أعمال بناء مخالف.

ووجه المحافظ، رئيس حي الهرم ورئيس قطاع هضبة الأهرام بضرورة التواجد الميداني والاستجابة الي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها بالتعاون مع الجهات المعنية في ضوء الالتزامات المكلف بها كل جهة.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعى السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية، ووليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والمهندسة عفاف عبد الحارث مدير مديرية الإسكان بالمحافظة، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، ومعتز مسعود رئيس قطاع هضبة الأهرام.