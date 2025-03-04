شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إعمار غزة بنقابة المهندسين تناقش مقترحات للإعمار وخطة عاجلة للإيواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد لـ نقابة المهندسين، المنسق العام للجنة إعمار غزة، إن لجنة الإعمار برئاسة اللواء أحمد زكي عابدين، تواصل اجتماعاتها للوصول إلى خطة للإيواء العاجل لأهالى القطاع، مشيرا إلى أن اللجنة قررت خلال اجتماعها الأخير، تشكيل 3 لجان شملت لجنة المرحلة العاجلة، ولجنة التدريب، ولجنة الإعمار الدائم.

وأوضح الكسار، في تصريحات لليوم السابع،: أن لجنة المرحلة العاجلة تضم فى عضويتها، كل من: الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الأسبق، والدكتور عبدالقوي خليفة وزير المرافق الأسبق، والدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس محمد ناصر، وتتولى وضع خطة عاجلة للإيواء والإعاشة السريعة تتضمن توفير مآوي سريعة ومناسبة وآدمية ووسائل إعاشة وخدمات إنسانية وخدمات صحية.

وأضاف: أما لجنة التدريب فهى ستتولى برئاسة الدكتور شريف أبو المجد وضع برنامج تدريبي عبر زووم لمهندسي غزة على كيفية المسح الميدانى، وتقييم حجم الأضرار وتحديد الأعمال المطلوبة لكل منشأ أو مرفق، أما لجنة الإعمار الدائم، فستضم في عضويتها، كل من: الدكتور ناصر درويش أستاذ المنشآت الخرسانية والكباري بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية، والدكتور مصطفى أبو زيد الأستاذ بالمركز القومى لبحوث المياه، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية الأسبق، والدكتور محمد عبدالغني، وتتولى إعداد خطة شاملة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة بشكل كامل ودائم.

وكان قد أعلن المهندس كريم الكسار، إن النقابة ستقوم بطرح مسابقة لتلقي الأفكار والتصورات الفنية الهندسية لإعادة إعمار غزة، ضمن أهم التوصيات التي تضمنتها ندوة إعادة الإعمار، لافتا إلى أن المسابقة ستتاح لجميع المهندسين والاستشاريين والمكاتب الهندسية والشركات الهندسية المتخصصة وذلك من كافة دول العالم بجانب مصر والدول العربية وباللغتين العربية والإنجليزية، وسيقوم كل متسابق بطرح رؤيته وأفكاره في ثلاثة ورقات وستشكل لجان فنية تخصصية لكل شعبة هندسية لدراسة الأفكار المقدمة وملاءمتها للتنفيذ.