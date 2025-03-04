شكرا لقرائتكم خبر عن رابط صحيفة أحوال معلم 2025.. اعرف إجراءات طباعة صحيفة الأحوال والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أعضاء هيئة التدريس بالمدارس والإدارات التعليمية والمديريات عن صحيفة احوال معلم، وتعتبر صحيفة احوال المعلم عبارة عن محرر أو شهادة تضم بيانات المعلم وهدفها توثيق المسار الوظيفى للمعلمين حيث تضم كافة البيانات الشخصية والوظيفية والترقيات للمدرس، من هذه المعلومات تاريخ المعلم المهنى والوظيفى والاسم كاملا وتاريخ ميلاده ومحل الإقامة والمؤهلات والدرجة العلمية والتخصص وبعض البيانات الأخرى، مثل الخبرات المهنية والتى تشمل عدد سنوات الخدمة، والدرجة الوظيفية وتاريخ التعيين والترقيات السابقة.

ويمكن للمعلمين الراغبين فى الحصول على صحيفة احوال المعلم الدخول على الرابط التالى لينك الموقع الرسمي لنظام إدارة الموارد البشرية بـ وزارة التربية والتعليم من هنــــا.

ويقوم المعلم بإدخال البيانات المطلوبة من بينها الرقم القومى والكود الوظيفي الخاص بالمعلم وتسجيل الرقم السري الذي يتم الحصول عليه من الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم، ثم تظهر الصحيفة بها بيانات المعلم كاملة ويتم طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025، بعد استكمال البيانات منها تحديد المدرسة التي يعمل بها المعلم أو الإدارة التعليمية التي يرغب في استخراج بياناته منها وإدخال الرقم القومي أو الكود الوظيفى، وبعد ظهور البيانات يمكن تحميل او طباعة الصحيفة

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن صحيفة احوال المعلم، مهمة للحصول على الترقيات المطلوبة لأى معلم أو تحديث بيانات العمل أو الوظيفية.