شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن عن مسابقة رمضان الفنية والرياضية وجائزة 1000 جنيه للفائز والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تنظيم المسابقة الرمضانية خلال الفترة من 5 حتى 25 رمضان تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، حيث تضم مسابقات يومية ثقافية وفنية ورياضية، وجائزة مالية قدرها ألف جنيه للفائز فى كل مسابقة يومياً.

كانت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أعلنت عن استمرار فعاليات تقييم مسابقة مسرحة المناهج (تعليم ابتدائي - تعليم إعدادي) ومسابقة التربية الخاصة للعام الدراسى الحالى، بمديريات (أسيوط - المنيا - البحيرة).

وتم تقييم مديريتى أسيوط والمنيا بمعرفة اللجنة المشكلة من سناء محمود الشريف مدير إدارة بالإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية (رئيساً للجنة)، والدكتور أحمد حسين رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة المنصورة (عضواً)، وإيهاب أحمد عبد الحميد موجه أول بالتربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة (عضواً) .

كما تم تقييم مديرية البحيرة بمعرفة اللجنة المشكلة من الأعضاء تهاني أسعد ناشد مدير إدارة التربية المسرحية بالوزارة، ومحمد عبد الحميد الشرقاوي موجه عام التربية المسرحية بمديرية الدقهلية، د. مهني صالح محمد مدرس بقسم الإعلام كلية تربية نوعية بجامعة الزقازيق تخصص فنون مسرحية.