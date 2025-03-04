شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالثلاثاء، 04 مارس 2025 11:14 ص
قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء بمراكز الاصلاح والتأهيل (زيارة إستثنائية) وذلك يوم السبت الموافق 22 مارس 2025 بمناسبة الإحتفال بأعياد المرأة، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
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