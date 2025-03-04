زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء بمراكز الاصلاح والتأهيل (زيارة إستثنائية) وذلك يوم السبت الموافق 22 مارس 2025 بمناسبة الإحتفال بأعياد المرأة، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012