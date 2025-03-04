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وظائف بدولة خليجية للمصريين براتب 49 ألف جنيه.. تفاصيل

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وظائف بدولة خليجية للمصريين براتب 49 ألف جنيه.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العمل، من تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على فرص عمل في مجال التدريس، بإحدى الدول الخليجية، غدا الأربعاء، 5 مارس 2025، برواتب تعادل 49 ألف جنيه مصرى كل شهر.

وتستقبل الوزارة، رسائل المتقدمين علما بأن التخصصات المطلوبة، هى:
- اللغة العربية.
- الانجليزية.
- الرياضيات.
- العلوم الادارية.
- التربية الإسلامية.
- التاريخ.
- الكيمياء.
- الفيزياء.
- الأحياء.
- الحاسوب.
- الاجتماعيات.
- الجيولوجيا.

وأشارت إلى أنه يشترط أن سن المتقدمين لابد أن يتراوح ما بين 28 إلى 45 سنة، والمؤهل العلمي، بكالوريوس ،أو ما يعادله ،مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي : [email protected] .

* مميزات تلك الوظائف:
- تعاقد أعلى.
- ضمان صحى.
- فترة اختبار ثلاثة أشهر.
- الإجازات وفقا لقانون العمل.
- مدة العقد محددة "سنة" قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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