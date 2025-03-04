شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف بدولة خليجية للمصريين براتب 49 ألف جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العمل، من تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على فرص عمل في مجال التدريس، بإحدى الدول الخليجية، غدا الأربعاء، 5 مارس 2025، برواتب تعادل 49 ألف جنيه مصرى كل شهر.

وتستقبل الوزارة، رسائل المتقدمين علما بأن التخصصات المطلوبة، هى:

- اللغة العربية.

- الانجليزية.

- الرياضيات.

- العلوم الادارية.

- التربية الإسلامية.

- التاريخ.

- الكيمياء.

- الفيزياء.

- الأحياء.

- الحاسوب.

- الاجتماعيات.

- الجيولوجيا.

وأشارت إلى أنه يشترط أن سن المتقدمين لابد أن يتراوح ما بين 28 إلى 45 سنة، والمؤهل العلمي، بكالوريوس ،أو ما يعادله ،مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي : [email protected] .

* مميزات تلك الوظائف:

- تعاقد أعلى.

- ضمان صحى.

- فترة اختبار ثلاثة أشهر.

- الإجازات وفقا لقانون العمل.

- مدة العقد محددة "سنة" قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.