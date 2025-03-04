شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: مستعدون للتعاطى مع أى خيار يتم الاتفاق عليه فلسطينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت حركة حماس، التأكيد على موقف الحركة الثابت بأن اليوم التالي للحرب يجب أن يكون فلسطينيا خالصا يستند إلى التوافق الوطني والدعم العربي، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت حماس: "أبدينا الاستعداد التام للتعاطي مع أي خيار يتم الاتفاق عليه فلسطينيا سواء بتشكيل حكومة توافق وطني من التكنوقراط أو تشكيل لجنة الإسناد التي اقترحتها مصر".