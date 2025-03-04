شكرا لقرائتكم خبر عن تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى.. خرائط الأمطار وفرص سقوطها بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الثلاثاء 4-3-2025، وذلك قبل حالة عدم الاستقرار المتوقع أن تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة .

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة كما يلى:

-- فرص أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح وخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الإسكندرية - شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء ومدن القناة وجنوب الوجه البحري.

-- الأمطار تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 الموافق 3 رمضان، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.



وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.