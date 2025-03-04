شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع درجات التقييم للصفين الأول والثانى الثانوى للترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن توزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد للصفين الأول والثانى الثانوى للترم الثانى يكون بنسبة 100% لكل مادة دراسية، مضيفة أنه بالنسبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني وسوف تستهدف نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله ويحصل الطالب على 30% من الدرجة الكلية للمادة، وبذلك يكون إجمالي الاختبارات خلال الفصل الدراسي الثانى 60% من الدرجة الكلية للمادة .

وفيما يتعلق بأعمال السنة، أوضحت الوزارة أنها تتضمن السلوك والمواظبة بنسبة 10%، وكشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40 % من الدرجة الكلية للمادة.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إن الاختبار الأول لشهر مارس الجارى لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام سوف يشمل ما تم دراسته من الأسبوع الأول من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الثاني وحتى بداية الأسبوع الخامس فقط، مضيفة أنه يتم عقد امتحان شهر مارس فى المدارس خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس الجارى، بأسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية لهذه الفترة.

