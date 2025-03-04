شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: وفاة 53 شخصا فى الكونغو بسبب مرض مجهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، إنه في 9 فبراير 2025، أبلغ المسؤولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية السلطات الصحية الإقليمية عن مجموعة من 24 حالة وفاة مجتمعية غير مبررة في قرية واحدة في منطقة إيكوتو الصحية، منطقة باسانكوسو الصحية، مقاطعة إكواتور وحتى 25 فبراير، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 53 حالة وفاة، مع وقوع آخر حالة وفاة في 22 فبراير.

حدثت الوفيات في جميع الفئات العمرية، ولكن يبدو أن المراهقين والشباب، وخاصة الذكور، تأثروا بشكل غير متناسب في المجموعة الأولية المبلغ عنها.

وأضافت المنظمة، إنه تطور المرض سريعًا، حيث بلغ متوسط الوقت من ظهور الأعراض إلى الوفاة يومًا واحدًا، ونظرًا للانخفاض السريع في حالات الوفيات المبلغ عنها، وتجمعها الجغرافي، والملف العمري للوفيات والتطور السريع للمرض في المجموعة الأولية، فإن الفرضيات العاملة تشمل التسمم الكيميائي أو مجموعة التهاب السحايا الجرثومي السريع، على خلفية الملاريا والأمراض المعدية الأخرى المتوطنة في المنطقة، مضيفة، إنه لا يزال السبب النهائي للمرض غير محدد، حيث جاءت نتائج الاختبارات الأولية سلبية لفيروسي الإيبولا وماربورج.

وتجري التحقيقات الميدانية والاختبارات المعملية الإضافية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اختبار السائل النخاعي والتحليل السام للعينات البيئية، بما في ذلك المياه والعينات الأخرى لاستكشاف الأسباب الكيميائية. بدأت السلطات المحلية المراقبة بتعريف واسع للحالة يشمل أي فرد يعاني من الحمى وأعراض أخرى على الأقل، لفهم أنماط المرض بشكل أفضل.

و بلغ إجمالي عدد المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض تتوافق مع تعريف الحالة المشتبه بها اعتبارًا من 25 فبراير 2025 1318 مريضًا.

وقد جاءت نتائج اختبارات الملاريا التي أجريت على هذه الحالات إيجابية للملاريا بنسبة 50% تقريبًا، وبالتالي فإن الحالات التي تم تحديدها من خلال هذه المراقبة المعززة تعكس على الأرجح الأمراض الحموية المختلفة في المنطقة. وبناءً على المعلومات المتاحة، تقيم منظمة الصحة العالمية المخاطر الصحية العامة المحلية بأنها معتدلة، والمخاطر الصحية العامة الوطنية والعالمية بأنها منخفضة.