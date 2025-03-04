شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح البرهان يتوجه إلى القاهرة للمشاركة فى القمة العربية الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

غادر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، السودان اليوم الثلاثاء، فى طريقه إلى مصر للمشاركة في القمة العربية الطارئة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة ، بمشاركة رؤساء وقادة وزعماء الدول العربية.

وستبحث القمة العربية الطارئة التي دعت لها مصر التطورات حول القضية الفلسطينية.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي عضو مجلس السيادة صلاح الدين آدم تور والفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة وعدد من الوزراء.

ويرافق رئيس مجلس السيادة السفير الدكتور علي يوسف أحمد الشريف وزير الخارجية والفريق أول أحمد أبراهيم مفضل مدير عام جهاز المخابرات العامة.



رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه للقاهرة