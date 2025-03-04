شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: حالة قوية من عدم الاستقرار الجوى تؤثر على البلاد حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى حالة سريعة وقوية من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على البلاد من اليوم الثلاثاء وحتى عصر الجمعة، تتضمن هبات رياح قوية متفرقة وشبورة مائية كثيفة من الخميس حتى السبت على الوجه البحرى.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- الثلاثاء والأربعاء: أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية

- بعد الظهر : تمتد الأمطار إلى "الإسكندرية وشمال البحيرة وشمال كفر الشيخ ".

- مساءاً: تمتد الأمطار إلى "شرق الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال بني سويف ".

- ليلاً: تمتد الأمطار إلى "جنوب سيناء وبالتحديد نويبع ".

2- الخميس : أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية .

- صباح الخميس : أمطار متوسطة ورعدية على الساحل الشمالي وشمال الدلتا (من السلوم – وحتى بور سعيد وشمال ووسط سيناء ).

- طوال يوم الخميس : تمتد الأمطار الغزيرة الرعدية إلى "الوجه البحري والظهير الصحراوي وكل محافظات الدلتا ومدن القناة وسيناء ".

3- الجمعة: أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية.

- صباح الجمعة : أمطار خفيفة على شمال الدلتا .

- طوال يوم الجمعة : تتركز الأمطار الغزيرة الرعدية على مناطق سيناء ومدن القناة .