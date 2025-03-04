شكرا لقرائتكم خبر عن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة: الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وحل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستند الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.

وتتضمن الخطة المصرية، إدانة قتل واستهداف المدنيين وإدانة مستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلقتها الحرب على غزة، ومحاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتى إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار، نقلا عن القاهرة الإخبارية.