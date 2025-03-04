شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تشارك فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق والان مع تفاصيل الخبر

استمراراً لجهود القوات البحرية فى تأمين وحماية السواحل المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، شاركت القوات البحرية فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنه (42) فرد من جنسيات مختلفة بعد تعرضه للغرق على مسافة (160) ميل بحرى من حدود سواحل محافظة مطروح .

تلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع بلاغ يفيد بتعرض مركب هجرة غير شرعية للغرق بنطاق البحر المتوسط، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بدفع وحدة بحرية لإجراء عمليات البحث والإنقاذ، وقد تمكنت إحدى السفن التجارية أثناء عبورها بالبحر المتوسط من انتشال أفراد المركب وتسليمهم للوحدة البحرية فور وصولها لمنطقة الحادث، وقد تم تقديم كافة سبل الرعاية الطبية والإدارية لهم وتسليمهم إلى جهات الاختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .