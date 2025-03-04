شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم.. سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على محافظة مطروح يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تمتد لتشمل باقى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ولكن تكون أقل حدة، أما عن السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى وجنوب سيناء ومدن القناه فالفرصة مهيأة اليوم مع تقدم الوقت لسقوط على مناطق متفرقة ، والقاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار الخفيفة مساء.

ويشهد اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 الموافق 4 رمضان، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم أمطار متوسطة على محافظة مطروح وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على الإسكندرية وشمال الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر ، وفرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة ومناطق متفرقة .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.



اجواء شتوية باردة



اجواء شتوية



حالة الطقس



دافئ نهارا



دافئ نهارا



حالة الجو



طقس شديد البرودة



وتوقعات بأمطار والعظمى بالقاهرة 22 درجة



وتوقعات بأمطار والعظمى بالقاهرة 22 درجة