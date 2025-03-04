شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية تبدأ غدا وأمطار رعدية بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الأربعاء 5 مارس إلى الخميس 6 مارس، حالة من عدم الاستقرار بـ الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذه الحالة يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، مع وجود انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 4 درجات .

ويشهد اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 الموافق 3 رمضان، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم بمختلف المحافظات

ويشهد اليوم أمطار متوسطة على محافظة مطروح وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على الإسكندرية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، وفرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة ومناطق متفرقة .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.