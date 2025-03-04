شكرا لقرائتكم خبر عن نقل أشرف زكى إلى المستشفى.. وروجينا تطمئن الجمهور (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وطمأنت زوجته النجمة روجينا الجمهور والأصدقاء على صحته بنشر صورة له من داخل المستشفى على استورى حسابها بموقع إنستجرام وكتبت: "الحمد والشكر لله.. سلامتك يا أشرف".



اشرف زكى

وفى تصريح سابق، قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه يحذر شركات الكاستنج من الاستعانة بغير النقابيين فى الأعمال الفنية، مشددا على أهمية الالتزام بقرارات النقابة لتفادى أى إجراء قانونى تجاه تلك الشركات ومن يستعين بهم.

وفى سياق مختلف أكد الفنان أشرف زكى إقامة عيادات خارجية بدار إقامة كبار الفنانين في التوسعات الجديدة بها، حتى يتم خدمة الفنانين وأهالي المنطقة المحيطة بها.