شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواعيد الآمنة لرى القمح من اليوم حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

‫ حدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، المواعيد الآمنة لرى القمح من اليوم الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل، تجنبًا لحدوث رقاد فى القمح نتيجة الرياح.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

الثلاثاء

ممنوع الري في كل الجمهورية بسبب الأمطار المتوقعة في الوجه البحري وهبات الرياح القوية فى الوجه القبلي

الأربعاء

ممنوع الرى فى كل الجمهورية بسبب الامطار المتوقعة في الوجه البحرى وهبات الرياح القوية فى الوجه القبلي

يمكن الرى فى جنوب الصعيد فقط " قنا – الأقصر – أسوان"

الخميس

ممنوع الرى فى كل الجمهورية بسبب الأمطار المتوقعة فى الوجه البحرى وهبات الرياح القوية فى الوجه القبلي

الجمعة

ممنوع الرى فى كافة مناطق الجمهورية بسبب هبات الرياح القوية فى معظم المحافظات

يمكن الرى فى بعض المحافظات فقط " الفيوم – بنى سويف - أسوان" .

السبت

يمكن الرى فقط فى محافظات "الشرقية – المنوفية – القليوبية – الجيزة – الشرقية – قنا – الأقصر – أسوان – الوادى الجديد".