شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتاج الرضيع إلى مكملات الحديد؟ معهد التغذية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

قال المعهد القومى للتغذية : يستخدم الرضع كاملي مدة الحمل مخزون الحديد الذي ولدوا به ويتلقون کمیات إضافية من الحديد من حليب الأم خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم

وتابع : في عمر 6 أشهر تقريبا تنفذ مخازن الحديد لدى الرضع لذا يجب أن يحصلو على الأطعمة الغنية بالحديد وقد يوصى الطبيب بتناول مكمل حديد من هذا العمر لحين اكتمال الاطعام

واستكملت : يجب أن يحصل الرضع ذو الوزن المنخفض عند الولادة على مكمل الحديد بمقدار

2- 4 ملجم/كجم / يوميا على هيئة نقط حديد على ان لا تتعدى اقصى جرعة 15 ملجم فاليوم بدءا من الشهر الاول

وتابعت : اما الرضع الذين يتغذون على تركيبة حليب الأطفال حتى عمر 6 أشهر فيجب ان يتناولو تركيبة حليب مدعمة بالحديد