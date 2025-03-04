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هل يحتاج الرضيع إلى مكملات الحديد؟ معهد التغذية يجيب

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هل يحتاج الرضيع إلى مكملات الحديد؟ معهد التغذية يجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 04 مارس 2025 10:13 ص

قال المعهد القومى للتغذية : يستخدم الرضع كاملي مدة الحمل مخزون الحديد الذي ولدوا به ويتلقون کمیات إضافية من الحديد من حليب الأم خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم

وتابع : في عمر 6 أشهر تقريبا تنفذ مخازن الحديد لدى الرضع لذا يجب أن يحصلو على الأطعمة الغنية بالحديد وقد يوصى الطبيب بتناول مكمل حديد من هذا العمر لحين اكتمال الاطعام

واستكملت : يجب أن يحصل الرضع ذو الوزن المنخفض عند الولادة على مكمل الحديد بمقدار
2- 4 ملجم/كجم / يوميا على هيئة نقط حديد على ان لا تتعدى اقصى جرعة 15 ملجم فاليوم بدءا من الشهر الاول

وتابعت : اما الرضع الذين يتغذون على تركيبة حليب الأطفال حتى عمر 6 أشهر فيجب ان يتناولو تركيبة حليب مدعمة بالحديد

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