شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى برن يقيم احتفالية للإعلان عن تأسيس غرفة للتجارة مع سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام سفير مصر لدى الاتحاد السويسرى السفير محمد نجم احتفالية للإعلان عن تأسيس غرفة للتجارة بين مصر وسويسرا على غرار الغرفة السويسرية - المصرية بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار الأولوية التي توليها الدولة المصرية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم ولجذب الاستثمارات وفتح أسواق للصادرات المصرية بالخارج، والجهود التي تبذلها السفارات المصرية لدى الدول المعتمدة لديها في هذا الصدد.

وأكد السفير نجم، خلال الاحتفالية، على أهمية هذه الغرفة في تحقيق التكامل المطلوب مع قرب انعقاد الجولة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، موضحاً أن القطاع الخاص لا طالما كان قاطرة النمو في أي دولة.

وأشار إلى أهمية مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص بأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين مع وجود مساحة من التعاون الاقتصادي بينهما بالرغم من الاختلافات الجغرافية والمناخية والهيكلية.

وشارك فى الاحتفالية كضيف شرف نائب وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السفير ايفو جيرمن "Ivo Germann"، بالإضافة إلى مسئولين بوزارة الخارجية السويسرية، وأحمد مغاوري الوزير المفوض التجاري بجنيف وعضو مجلس إدارة الغرفة بصفته، وكارين وويك Kareen Weick رئيسة مجلس إدارة الغرفة "ESBC"، وما يقرب من 30 رجل أعمال مصري وسويسري.

وتعد مصر الشريك التجاري الأول لسويسرا في افريقيا وأكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة، كما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 1.26 مليار فرنك سويسري وفقاً لتقديرات عام 2023 .

وتعتبر سويسرا سابع أكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث يقدر إجمالي حجم الاستثمارات السويسرية المباشرة في مصر بنحو 1.2 مليار دولار وفقاً لتقديرات عام 2023، ويتواجد في مصر ما يقرب من 100 شركة سويسرية توفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، وتتركز في مجالات الطاقة والأدوية والصناعات الغذائية.