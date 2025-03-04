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وزارة الصحة: يوجد 80% من الأشخاص مصابين بفقدان السمع المسبب للإعاقة عالميا

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  • وزارة الصحة: يوجد 80% من الأشخاص مصابين بفقدان السمع المسبب للإعاقة عالميا 1/2
  • وزارة الصحة: يوجد 80% من الأشخاص مصابين بفقدان السمع المسبب للإعاقة عالميا 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 04 مارس 2025 09:36 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب الحرص على  استخدام سدادات الأذن في الأماكن الصاخبة

وتابعت وزارة الصحة والسكان : عالميا يوجد نحو 80% من الأشخاص مصابين بفقدان السمع المسبب للإعاقة


وقالت : بجب تجنب الضوضاء العالية فى الحفلات الصاخبة، وأماكن الضوضاء الشديدة مشيرة الي ضرورة خفض مستوى الصوت ويفضل أن يكون الصوت أقل من 60% من الحد الأقصى.

وتابعت : حال استخدام  السماعات لفترات طويلة، اتبع قاعدة 60/60 (بمعنى 60% من الصوت لمدة لا تزيد عن 60 دقيقة متواصلة).

ونصحت بالفحص الدورى  للسمع وقالت :  لو بتتعرض لأصوات عالية باستمرار أو شعرت بأي ضعف في السمع، اعمل اختبار سمع دوري عند طبيب مختص.


تجنب الضوضاء العالية فى الحفلات الصاخبة،

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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