شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: يوجد 80% من الأشخاص مصابين بفقدان السمع المسبب للإعاقة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب الحرص على استخدام سدادات الأذن في الأماكن الصاخبة

وتابعت وزارة الصحة والسكان : عالميا يوجد نحو 80% من الأشخاص مصابين بفقدان السمع المسبب للإعاقة



وقالت : بجب تجنب الضوضاء العالية فى الحفلات الصاخبة، وأماكن الضوضاء الشديدة مشيرة الي ضرورة خفض مستوى الصوت ويفضل أن يكون الصوت أقل من 60% من الحد الأقصى.

وتابعت : حال استخدام السماعات لفترات طويلة، اتبع قاعدة 60/60 (بمعنى 60% من الصوت لمدة لا تزيد عن 60 دقيقة متواصلة).

ونصحت بالفحص الدورى للسمع وقالت : لو بتتعرض لأصوات عالية باستمرار أو شعرت بأي ضعف في السمع، اعمل اختبار سمع دوري عند طبيب مختص.