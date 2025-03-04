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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: يوجد 80% من الأشخاص مصابين بفقدان السمع المسبب للإعاقة عالميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 04 مارس 2025 09:36 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب الحرص على استخدام سدادات الأذن في الأماكن الصاخبة
وتابعت وزارة الصحة والسكان : عالميا يوجد نحو 80% من الأشخاص مصابين بفقدان السمع المسبب للإعاقة
وقالت : بجب تجنب الضوضاء العالية فى الحفلات الصاخبة، وأماكن الضوضاء الشديدة مشيرة الي ضرورة خفض مستوى الصوت ويفضل أن يكون الصوت أقل من 60% من الحد الأقصى.
وتابعت : حال استخدام السماعات لفترات طويلة، اتبع قاعدة 60/60 (بمعنى 60% من الصوت لمدة لا تزيد عن 60 دقيقة متواصلة).
ونصحت بالفحص الدورى للسمع وقالت : لو بتتعرض لأصوات عالية باستمرار أو شعرت بأي ضعف في السمع، اعمل اختبار سمع دوري عند طبيب مختص.
تجنب الضوضاء العالية فى الحفلات الصاخبة،
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