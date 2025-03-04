شكرا لقرائتكم خبر عن سامى عبد الصادق يبحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، سي سوشما القائم بأعمال سفارة الهند بمصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات بدولة الهند في المجالات البحثية والأكاديمية، بحضور الدكتورة هايدي بيومي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

تناول اللقاء، تعزيز سبل التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات بدولة الهند، في مجال التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي، والإعلام، واللغة العربية، والإقتصاد، والمشروعات البحثية المشتركة، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب سواء في مرحلة المرحلة الجامعية الأولي أو الدراسات العليا ( ماجستير ودكتوراه).

ورحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، سي سوشما داخل جامعة القاهرة، مشيرًا إلى الزيادة في أعداد الطلاب الوافدين بالجامعة من جمهورية الهند الصديقة، خاصة في التخصصات الطبية، ومؤكدًا على تطلعه التعاون مع الجامعات الهندية بهدف تعزيز التبادل الأكاديمي، ودعم البحث العلمي المشترك، وإتاحة الفرص للطلاب والباحثين من كلا البلدين للاستفادة من الإمكانات التعليمية المتاحة.

ومن جانبها، أعربت سي سوشما القائم بأعمال سفارة الهند بالقاهرة عن رغبتها في فتح آفاق التعاون بين جامعة القاهرة وعدد من الجامعات الهندية، متطلعة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين من الهند للدراسة داخل جامعة القاهرة، وموجهًة الدعوة للدكتور محمد سامي لزيارة دولة الهند للإطلاع علي الحركة التعليمية بداخلها.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الهدايا التذكارية والمطبوعات بين الطرفين، والتقاط بعض الصور.