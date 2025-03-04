شكرا لقرائتكم خبر عن الفاتيكان يكشف عن تعرض البابا فرنسيس لمشكلات جديدة فى التنفس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس تعرض لمشكلات جديدة في التنفس، وتم وضعه مرة أخرى على جهاز التنفس الاصطناعي.

وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس عانى من نوبتي "قصور حاد في الجهاز التنفسي" يوم الإثنين واحتاج إلى استخدام جهاز التنفس الاصطناعي.

وأكد الفاتيكان أن الأطباء اضطرروا للتدخل لإزالة المخاط من رئتى البابا، كما أنه ظل متيقظا طوال الوقت، وفقا لصحيفة الجورنال الإيطالية.

وهذه هي الأزمة الخطيرة الثالثة التي يعاني منها فرانسيس منذ دخوله المستشفى مصابا بالالتهاب الرئوي قبل 18 يوما.

قال الفاتيكان إن البابا فرانسيس عانى يوم الجمعة من أزمة تنفسية "منعزلة" شملت القيء.

وأفاد الفاتيكان أن البابا استجاب بشكل جيد للعلاج بالأكسجين، وأنه يوم الأحد لم يعد بحاجة إلى "تهوية ميكانيكية غير جراحية، بل فقط علاج بالأكسجين عالي التدفق"، وبعد نوبات أمس الاثنين، احتاج البابا فرانسيس مرة أخرى إلى التنفس الصناعي.

وقال الفاتيكان إن البابا لن يتمكن من حضور موكب الأربعاء والقداس الذي يصادف اليوم الأول من الصوم الكبير، وهي الفترة التي تستمر ستة أسابيع قبل عيد الفصح، ولقد منعه مرضه من إلقاء صلاة التبشير الملائكي التقليدية لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، ونشر الفاتيكان ملاحظاته المكتوبة بدلاً من ذلك.

وتجمع مئات الكاثوليك في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان أمس الاثنين لليلة الثامنة على التوالي للصلاة من أجل صحة البابا. وحمل العديد منهم المسبحة أثناء توجههم إلى الكنيسة.

وأكدت مصادر الفاتيكان أن حالة البابا معقدة منذ بداية دخوله المستشفى. وأطباؤه حذرون ويعتقدون أنه ليس خارج دائرة الخطر.