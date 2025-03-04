شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الثلاثاء 4-3-2025.. أمطار بعدة مناطق واعتدال درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 - 3 - 2025، وسط توقعات هيئة الأرصاد بتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4-3-2025 ، كما يلى :

طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد .

طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار متوسطة على محافظة مطروح .

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على الإسكندرية وشمال الوجه البحرى.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر.

فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة ومناطق متفرقة .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.