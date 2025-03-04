شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم.. تفاصيل التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن التقييمات الأسبوعية لـ صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقييمات الأسبوعية للطلاب من الصف الاول الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام عبر هذا الرابط

https://elearnningcontent.blob.core.windows.net/elearnningcontent/content/2025/Classroom_and_home_assessments_and_performances/Classroom_and_home_assessments_and_performances.html



وشددت الوزارة على أن التقييمات مهمة وتنفيذها يتم على مستوى المدارس من خلال المعلمين تحت إشراف التوجيه الفنى فى الإدارات التعليمية والمديريات ودرجات الطلاب فى هذا التقييمات تدخل ضمن أعمال السنة والمجموع النهائى للطالب نهاية الفصل الدراسي الثاني، مضيفة أن التقييمات الأسبوعية والآداءات الصفية والمنزلية للفصل الدراسي الثاني مستمرة حتى نهاية الترم بحيث يتم تقييم الطلاب فى المنهج الدراسى للترم الثاني من خلال المدرسة ثم يتم عقد امتحانات الشهور واختبار نهاية العام أو الفصل الدراسي الثاني 2025 فى مايو المقبل.



وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا لتوزيع درجات الطلاب فإن هناك 40 درجة للتقييم الشهري ضمن درجات أعمال السنة لطلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، بواقع 5 درجات لكراسة الواجب و5 درجات لكراسة النشاط، و5 درجات للتقييم الأسبوعي، و10 درجات للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة والسلوك، بالإضافة إلى 10 درجات لاختبارات الشهر حيث سيتم عقد اختبار في مارس المقبل وامتحان أخر في أبريل، بينما يتم محاسبة الطالب على امتحان الفصل الدراسي، من 60 درجة ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة دراسية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للتقييمات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي 2025، فإن تقييمات الشهر، توزع درجاتها بواقع 10 درجات لكراسة الواجب