شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف للمعلمين فى 12 تخصصا بدولة خليجية براتب 49 ألف جنيه مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على فرص عمل في مجال التدريس، للعمل بإحدى الدول الخليجية،برواتب تعادل 49 ألف جنيه مصري كل شهر، وذلك لليوم الثالث على التوالى، ومن المقرر أن تستمر حتى 5 مارس 2025.

وتستقبل الوزارة، رسائل المتقدمين علما بأن التخصصات المطلوبة، هى:

- اللغة العربية.

- الانجليزية.

- الرياضيات.

- العلوم الادارية.

- التربية الإسلامية.

- التاريخ.

- الكيمياء.

- الفيزياء.

- الأحياء.

- الحاسوب.

- الاجتماعيات.

- الجيولوجيا.

وأشارت إلى أنه يشترط أن سن المتقدمين لابد أن يتراوح ما بين 28 إلى 45 سنة، والمؤهل العلمي، بكالوريوس ،أو ما يعادله ،مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي : [email protected] .

· مميزات تلك الوظائف:

- تعاقد أعلى.

- ضمان صحى.

- فترة اختبار ثلاثة أشهر.

- الإجازات وفقا لقانون العمل.

- مدة العقد محددة "سنة" قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.