شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تعديل جرعات الأدوية خلال شهر رمضان؟ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 04 مارس 2025 09:47 ص
كشفت هيئة الدواء عن آليات تعديل جرعات الدواء خلال شهر رمضان والتى شملت الأتى :-
1-لا تحتاج الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة إلى تعديل جرعاتها.
2- يمكن تغيير موعد الأدوية ذات الجرعة الواحدة من الصباح إلى المساء بعد استشارة الطبيب (حيث أن تغيير عادات الطعام قد تؤثر على فعالية الدواء).
3- بالنسبة للأدوية التي تؤخذ مرتين يوميًا، يمكن تناول جرعة قبل وجبة السحور والأخرى بعد تناول الإفطار بعد الرجوع الي طبيبك المعالج.
4- بالنسبة للأدوية التي تؤخذ على ثلاث جرعات يومية أو أكثر، يمكن مناقشة إمكانية تغيير الدواء مع الطبيب.
5- قد ينصح الطبيب باستخدام الأدوية ذات التأثير ممتد المفعول أو استخدام شكل صيدلي آخر مثل اللبوس أو الدهانات الموضعية أو غيرها.
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