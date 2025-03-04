شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تعديل جرعات الأدوية خلال شهر رمضان؟ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء عن آليات تعديل جرعات الدواء خلال شهر رمضان والتى شملت الأتى :-

1-لا تحتاج الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة إلى تعديل جرعاتها.

2- يمكن تغيير موعد الأدوية ذات الجرعة الواحدة من الصباح إلى المساء بعد استشارة الطبيب (حيث أن تغيير عادات الطعام قد تؤثر على فعالية الدواء).​

3- بالنسبة للأدوية التي تؤخذ مرتين يوميًا، يمكن تناول جرعة قبل وجبة السحور والأخرى بعد تناول الإفطار بعد الرجوع الي طبيبك المعالج.​

4- بالنسبة للأدوية التي تؤخذ على ثلاث جرعات يومية أو أكثر، يمكن مناقشة إمكانية تغيير الدواء مع الطبيب.

5- قد ينصح الطبيب باستخدام الأدوية ذات التأثير ممتد المفعول أو استخدام شكل صيدلي آخر مثل اللبوس أو الدهانات الموضعية أو غيرها.​