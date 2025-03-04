شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض نائب وزير الخارجية والهجرة السفير أبو بكر حفنى محمود، خلال اللقاء الذى عقده مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية السفير ستيفانو سانينو، آخر المستجدات فيما يتعلق بالجهود المصرية الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى التطور الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى في مختلف المجالات، مؤكدا على أهمية العمل بشكل مشترك لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وأشاد بالدور الذي تلعبه المفوضية الأوروبية في دعم جهود التنمية والاستقرار في المنطقة.

وشهدت المباحثات تبادلا للرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث شدد نائب الوزير على ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة .

وتناول الجانبان آخر تطورات الأوضاع على الساحة السودانية، حيث أكد نائب الوزير دعم مصر الكامل للسودان الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه الحديث، مشددا على ثوابت الموقف المصري إزاء المحافظة على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وصلابة مؤسساته الوطنية.