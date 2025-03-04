شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير مناطق العتبة وإخلاء الشوارع من الباعة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

"العتبة" من أشهر مناطق القاهرة التجارية، وفشلت جميع المحاولات لتطويرها وتنظيم تواجد الباعة الجائلين، وأخيرا بدأت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إخلاء عدد من الشوارع بالموسكى لبدء تنفيذ نموذج يمكن تعميمه على باقى الشوارع بمنطقة العتبة.

ويستهدف نموذج التطوير استبدال فروشات الباعة الجائلين بـ طاولات صغيرة مع إنشاء بنية تحتية وشبكات حماية مدنية لمواجهة الحرائق التى تتكرر من وقت لأخر، وتطوير المبانى، حيث تم البدء بإخلاء شارعى الجوهري وإمتداده، ويوسف نجيب بحى الموسكى ، ونقل الباعة الجائلين بهم إلى جراج العتبة بصورة مؤقتة لحين الإنتهاء من أعمال تطوير المنطقة.

وتتضمن أعمال التطوير إنشاء 473 طاولة للباعة الجائلين ستقوم بتنفيذها الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بدلا من الفرشة التى كان يستخدمها الباعة في عرض منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة.

كما سيتم خلال أعمال التطوير عمل منظومة للحماية المدنية، والإطفاء ورفع كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف الصحى ، وعمل طريق لسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين على المنطقة وغيرها من المتطلبات، بما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، والباعة ، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة .