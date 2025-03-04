شكرا لقرائتكم خبر عن أهم عناصر غذائية يجب توافرها فى وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة سهير نظمى رئيس بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أنه مع بداية الشهر الفضيل شهر العباده لابد من التركيز على تناول وجبة إفطار متوازنة تحتوي على الماء، التمر، البروتينات، الكربوهيدرات، الخضروات، والفاكهة يساعد على استعادة الطاقة ويعزز القدره على التركيز والذاكرة خلال شهر رمضان الكريم.

وجبة الإفطار:تعتبر وجبة الإفطار في رمضان من الوجبات المهمة التي تساهم في تزويد الجسم بالطاقة والمواد الغذائية اللازمة بعد ساعات الصيام الطويلة، لذلك لابد أن تحتوي وجبة الإفطار على مكونات مهمة وهي:1- الماء: هو أساس الحياة وأول شيء يجب تناوله عند الإفطارلأنه يساعد في إعادة ترطيب الجسم بعد ساعات طويلة من الجفاف ويعمل على تنشيط الأعضاء وتحفيز الدورة الدموية.2- التمر: يعد من أهم الأطعمة التي يمكن تناولها عند الإفطار، حيث يحتوي على سكريات طبيعية تمنح الجسم الطاقة بسرعة. كما أنه يحتوي على ألياف ومضادات أكسدة التي تساهم في تحسين الهضم وتعزز المناعة.2- الشوربة: تساعد على تهيئة المعدة للطعام الرئيسي بعد ساعات من الصيام. كما أنها تزود الجسم بالسوائل والمعادن التي فقدها أثناء النهار، وتساعد في تحسين الهضم.4- البروتينات (اللحم، الدجاج، أو الأسماك): تلعب دورًا مهمًا في بناء وإصلاح الأنسجة وتحسين وظائف الجسم. كما أنها تعطي شعورًا بالشبع لفترة أطول.5- الكربوهيدرات (الأرز، المكرونة، أو الخبز): هي المصدر الرئيسي للطاقة للجسم. توفر طاقة طويلة الأمد وتحسن الأداء العقلي والجسدي.الخضروات المطهية:تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف التي تساهم في تحسين الهضم وتعزيز صحة الجسم بشكل عام. كما تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم وتعزيز القدرة على التركيز.السلطة :تحتوي على الألياف التي تساعد في تعزيز عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مع إضافة الليمون إلى السلطة يعزز من طعمها ويحسن امتصاص الحديد في الجسم. كلما كان طبق السلطة متنوع وكثرت به الألوان كان غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والأملاح المعدنية التي تحافظ على الجسم وتزيد من مناعتة.الفواكه :مثل التفاح، الموز، أو البرتقال: تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والألياف. بدلًا من الحلويات الرمضانية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وتسبب زيادة العطش.الزبادي أو اللبن:يحتوي على البروبيوتيك الذي يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي بعد الإفطار. كما أن اللبن يوفر البروتين والكالسيوم الضروريين لبناء العظام.