شكرا لقرائتكم خبر عن %83من القراء يؤيدون تكثيف حملات المرور للتعامل مع تحذيرات الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات المرور على الطرقات للتعامل مع تحذيرات الشبورة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرقات للتعامل مع تحذيرات الشبورة.

وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرقات للتعامل مع تحذيرات الشبورة،، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرقات للتعامل مع تحذيرات الشبورة.



