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%83من القراء يؤيدون تكثيف حملات المرور للتعامل مع تحذيرات الشبورة

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  • %83من القراء يؤيدون تكثيف حملات المرور للتعامل مع تحذيرات الشبورة 1/2
  • %83من القراء يؤيدون تكثيف حملات المرور للتعامل مع تحذيرات الشبورة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات المرور على الطرقات للتعامل مع تحذيرات الشبورة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرقات للتعامل مع تحذيرات الشبورة.

وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرقات للتعامل مع تحذيرات الشبورة،، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرقات للتعامل مع تحذيرات الشبورة.


 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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