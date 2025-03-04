شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد أعياد ومناسبات شهر مارس فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من الأقباط عن موعد الأعياد والمناسبات لشهر مارس فى العام الميلادى الجديد، إذ تحمل النتيجة القبطية لعام 2025 فى طياتها مواعيد الأعياد المسيحية الكبرى والصغرى، إلى جانب مواعيد الصوم والاحتفالات المقدسة، فتعتبر النتيجة القبطية دليل زمنى وروحى تُذكر بمواعيد الأعياد والصيام والاحتفالات.

أعياد ومناسبات شهر مارس 2025:

تذكار رحيل البابا كيرلس السادس: 9 مارس 2025.

تذكار رحيل البابا شنودة الثالث: 17 مارس 2025.

عيد ظهور الصليب: الأربعاء 19 مارس 2025.

جدير بالذكر أن النتيجة القبطية تعتمد على التقويم القبطى، ويتكون 12 شهرًا كل منها يتألف من 30 يومًا تقريبا، بالإضافة إلى شهر صغير يُسمى "نسيء" مكون من 5 أو 6 أيام حسب السنة الكبيسة. كما تُستخدم النتيجة القبطية لتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية.