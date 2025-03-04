شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة معارض أهلا رمضان بالجيزة.. تخفيضات تصل لـ30% على السلع الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بـ محافظة الجيزة عن عناوين معارض أهلًا رمضان في مراكز المحافظة، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم.

وتسهيلًا على المواطنين، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية عناوين معارض "أهلًا رمضان" في قطاع المراكز والقرى بمحافظة الجيزة، والتي بلغ عددها 11 معرضًا، على مساحة إجمالية 3775 م2.

-في مركز ومدينة منشأة القناطر بجوار بنك مصر.

-في مركز ومدينة البدرشين بشارع عمرو بن العاص بجوار البنك.

-في مركز أوسيم بجوار ميدان المطحن.

-في مدينة الحوامدية بطريق مصر أسيوط بجوار مبنى المدينة.

-في مركز العياط بشارع شكري القواتلي.

-في مركز أبو النمرس بقرية الحرانية بمدخل البلد الرئيسي.

-في مركز أطفيح بطريق 21 بجوار البنك الزراعي.

-في مركز الصف بطريق 21 بجوار بنك مصر.

-في كرداسة بشارع البنك بجوار مبنى مجلس مدينة كرداسة.

-في مركز الواحات البحرية الأول بمدينة الباويطي أمام الوحدة المحلية والثاني بجوار بيت ثقافة الباويطي.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بتكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان المعظم، لضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة ومنع أي ممارسات احتكارية، وذلك بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة تواجد المختصين ميدانيًا على مدار اليوم بمعارض أهلًا رمضان، لمتابعة التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.