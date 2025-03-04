شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر غذائية يجب احتواء وجبة السحور عليها.. البروتينات والألياف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

وجبة السحور تعد من الوجبات المهمة التي تسهم في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لبقية اليوم خلال الصيام، لذلك أفضل ما يمكن تناوله في السحور هو الأطعمة التي تحتوي على البروتينات والألياف مثل الزبادي، والبيض، والخبز الكامل، والخضروات، بالإضافة إلى شرب الماء بكميات كافية.

و اليك الأهمية الغذائية لهذه الأطعمة وفقًا لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية:

1- البروتينات "البيض، الجبن، أو الزبادي": تناول البيض المسلوق أو الجبن قليل الدسم أو الزبادي يساعد في بناء الأنسجة وتجديد الخلايا، وتعمل على تعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما أنها تدعم وظائف الدماغ وتحسن التركيز.

2- الكربوهيدرات المعقدة "الشوفان، الخبز الأسمر، أو الأرز البني": الكربوهيدرات المعقدة توفر طاقة مستدامة للجسم والمخ، لذلك يُفضل تناول الشوفان أو الخبز الأسمر المصنوع من الحبوب الكاملة، حيث يحتوي على ألياف تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم وتحافظ على النشاط طوال اليوم. كما إنها تساعد في تحسين الأداء العقلي وتمد الجسم بالوقود لفترات طويلة، مما يعزز القدرة على التركيز.

3- المكسرات "اللوز، عين الجمل، الفول السوداني": غنية بالأحماض الدهنية الصحية، مثل الأوميجا 3، التي تدعم صحة الدماغ وتحسن الذاكرة والتركيز. كما أنها توفر طاقة مستدامة.

4- الفاكهة "الموز، التفاح": توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية (الموز غني بالبوتاسيوم)، وتحتوي على سكريات طبيعية تساعد في الحفاظ على مستوى الطاقة وتحسين التركيز. كما أنها غنية بالألياف التي تساعد في الهضم وتقلل من الشعور بالجوع.

5- السوائل "الماء، الزبادي أو العصائر الطبيعية": شرب كوب من الماء ويفضل تناول الزبادي أو العصائر الطبيعية مثل عصير البرتقال الذي يحتوي على فيتامين C ويعزز من قدرة الجسم على مقاومة الإرهاق.الحفاظ على الترطيب أمر أساسي خلال السحور. الزبادي أيضًا يساعد في تحسين الهضم والشعور بالراحة.

6-,الدهون الصحية “الأفوكادو أو زيت الزيتون”: الدهون الصحية تساهم في الحفاظ على الطاقة طوال اليوم، كما أن الأفوكادو يحتوي على الفيتامينات والدهون المفيدة التي تساعد في تحسين وظائف الدماغ يمكن إضافة شرائح من الأفوكادو إلى الساندويتش أو تناوله مع زيت الزيتون.

