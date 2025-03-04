شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير الشيخوخة وصحة الشعر والأظافر.. فوائد الصيام لنضارة البشرة والجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، للدكتورة أسماء عادل راغب استشارى وباحث مساعد بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية حول فوائد الصيام للبشره والجسم.

وأوضحت النشرة الطبية أن من أسباب نضاره البشره فتره رمضان

1-يزداد أثناء الصيام افراز الجسم لهرمون النمو المحفز لتجدد الأنسجة مما يزيد من نضارة الجلد وصحة الشعر والأظافر.

2- تخلص الجسم من الفضلات والسموم وتسريع عمليات البناء والترميم في جميع أجهزة الجسم بما فيها البشرة.

3-وقد أثبتت عدة دراسات أن الصيام يقلل تركيز مركبات الأكسدة الضارة بالجسم ويزيد حساسية الجسم للأنسولين، وهي عوامل لها دور كبير في تأخير الشيخوخة.

4- تحسن في أعراض الاكزيما وحب الشباب وبعض أنواع الحساسية.

كما تخف أعراض الالتهابات الجلدية مثل التورم والتهيج والكدمات والأعراض الاخرى. وخلال الصيام، يتفرغ الجسم لعمليات ترميم الخلايا المتضررة وتجديدالأنسجة بشكل أكثر كفاءة. لذا، يزداد تكون كولاجين الجلد وتزيد سرعة التئام الجروح.