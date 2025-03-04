شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مهمة عن المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية ونسب التنفيذ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل مشروع مترو الإسكندرية البديل لقطار أبوقير، وشهدت نسب التنفيذ بدء تركيب الكمرات الخرسانية المقرر أن يسير عليها القطار، وذلك فى الجزء العلوى من مسار المرحلة الأولى للمشروع.

معلومات مهمة عن المشروع:

1- يمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية -14 علوية)

2- تم الانتهاء من تركيب الكمرات بين محطتى ميامى وسيدى بشر ويتقدم العمل في أعمال تركيب الكمرات بين محطتى العصافرة والمندرة وفي منطقة المناورة قبل محطة أبوقير.

٣- جاري تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة للمسار العلوى في المسافة بين محطتى طوسون وفيكتوريا كما يجرى العمل في تنفيذ أساسات المحطات.

٤- جارى تقدم أعمال التسوية والحفر والردم فى ورشتى المشروع فى أبو قير وكفر عبده

٥- المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

٦ - المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات و العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية،و كذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

٧- كما يهدف المشروع أيضا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.

٨- يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطة مصر ، ومع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر ، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا ، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.



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