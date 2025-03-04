شكرا لقرائتكم خبر عن قمة فلسطين.. شعار القمة العربية بالقاهرة غدًا لبحث التطورات بالأراضى المحتلة (صورة) والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف مصر، غدًا الثلاثاء، قمة عربية طارئة لبحث التطورات الخطيرة فى الأراضى الفلسطينية.

ومن المقرر أن تشهد القمة تمثيلًا عربيًا كبيرًا على مستوى قادة الدول العربية، وسط توقعات بتبنى موقف عربي قوي تجاه التطورات فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية، ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين.

وبالتزامن مع انعقاد القمة، نشر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية شعار القمة فى دورتها غير العادية بعنوان "قمة فلسطين".