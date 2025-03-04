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قمة فلسطين.. شعار القمة العربية بالقاهرة غدًا لبحث التطورات بالأراضى المحتلة (صورة)

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  • قمة فلسطين.. شعار القمة العربية بالقاهرة غدًا لبحث التطورات بالأراضى المحتلة (صورة) 1/2
  • قمة فلسطين.. شعار القمة العربية بالقاهرة غدًا لبحث التطورات بالأراضى المحتلة (صورة) 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الإثنين، 03 مارس 2025 11:39 م

تستضيف مصر، غدًا الثلاثاء، قمة عربية طارئة لبحث التطورات الخطيرة فى الأراضى الفلسطينية.

ومن المقرر أن تشهد القمة تمثيلًا عربيًا كبيرًا على مستوى قادة الدول العربية، وسط توقعات بتبنى موقف عربي قوي تجاه التطورات فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية، ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين.

وبالتزامن مع انعقاد القمة، نشر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية شعار القمة فى دورتها غير العادية بعنوان "قمة فلسطين".


قمة فلسطين

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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