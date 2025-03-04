شكرا لقرائتكم خبر عن الفاتيكان: البابا فرنسيس يتعرض لمشكلات جديدة في التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دولة الفاتيكان تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مشيرة إلى أنه تعرض لمشكلات جديدة في التنفس.



وأوضح الفاتيكان - في بيان صادر اليوم /الإثنين/- أن البابا فرنسيس، عانى اليوم من نوبتين لقصور حاد في الجهاز التنفسي ناجمة عن تراكم المخاط داخل الرئة وتشنجات في القصبة الهوائية.



وأضاف الفاتيكان في بيانه، أنه تم إجراء تنظيرين للقصبة الهوائية لإزالة الإفرازات، مشيرًا أنه تم استخدام التنفس الصناعي غير الجراحي، وأن بابا الفاتيكان ظل يقظا في جميع الأوقات.