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شكرا لقرائتكم خبر عن الجامع الأزهر يقيم التراويح بحضور آلاف المصلين فى الليلة الرابعة من رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توافد آلاف المصلين إلى الجامع الأزهر، اليوم الاثنين، في الليلة الرابعة من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، لأداء صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية رمضانية عامرة بالإيمان، حيث اجتمع المصلون من مختلف المحافظات، إضافة إلى الطلاب الوافدين من دول عدة، ليحيوا ليالي الشهر الكريم في رحاب الأزهر العامر، مستمعين إلى آيات القرآن الكريم تتلى بالقراءات المتواترة، سائلين الله المغفرة والرضوان.
وتقدَّم المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، و الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، والدكتور محمود الهواري، رئيس الإدارة المركزية للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر.
ورفع أذان العشاء الشيخ أحمد العجمي، الواعظ بالأزهر الشريف، وأقيمت صلاة العشاء من سورة آل عمران، بإمامة الشخ محمد فوزي، إمام القبلة بالجامع الأزهر، الذي قرأ برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم.
وتقام صلاة التراويح من سورتي آل عمران، ويؤم المصلين فيها: الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قارئًا برواية قنبل عن الإمام ابن كثير المكي، والشيخ محمد سالم عامر، إمام القبلة بالجامع، قارئًا برواية ورش عن الإمام نافع، والشيخ رضا رمضان عبد الموجود، مدرس القراءات بمنطقة المنيا الأزهرية، قارئًا برواية رويس عن الإمام يعقوب الحضرمي. أما صلاة الشفع والوتر، فيتقدم لإمامة المصلين الشيخ أحمد العجمي، ويؤم المصلين في صلاة الفجر الشيخ محمد سالم عامر.
وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.
ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.
التراويح فى الجامع الأزهر
الجنسيات الأخرى بصلاة التراوح
المصلون
المصلين فى الجامع الأزهر
جانب من الصلاة
جانب من صلاة التراويح
خشوع المصلين بصلاة التراويح
سجود صلاة التراويح
صلاة التراويح بالأزهر
صلاة التراويح فى الأزهر الشريفق
صلاة التراويح
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