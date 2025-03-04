شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 04 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 4-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:53 ص
موعد صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 26: 3
موعد صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:13
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:57 ص
موعد صلاة الظهر 12:12
موعد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:18 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:48
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 3:22 م
موعد صلاة المغرب 5:52 م
موعد صلاة العشاء 7:09 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:41
وقت صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 5:46 م
وقت صلاة العشاء 7:00 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:48 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 5:54 م
موعد صلاة العشاء 7:06
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز