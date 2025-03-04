شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة "أبو هشيمة الخير" تواصل جهودها الرمضانية في بني سويف تحت مظلة التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التزامها المستمر بدعم الفئات الأكثر استحقاقًا خلال شهر رمضان المبارك، تواصل مؤسسة أبو هشيمة الخير، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهودها في محافظة بني سويف من خلال مبادرات متنوعة تهدف إلى توفير الدعم الغذائي والمعيشي للأسر الأكثر احتياجًا.

وتعمل المؤسسة، على تنفيذ خطة شاملة تتضمن توزيع المواد الغذائية الأساسية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وتؤكد المؤسسة أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

وتسعى المؤسسة من خلال هذه المبادرات إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، والمساهمة في خلق مجتمع متكافل ومتراحم.

وتثمن المؤسسة جهود جميع الشركاء والمتطوعين الذين يساهمون في إنجاح هذه المبادرات، وتؤكد على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.