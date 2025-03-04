شكرا لقرائتكم خبر عن فئات لا تدفع مقابل ركوب قطارات السكة الحديد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تخص الدولة فئات من ركاب قطارات السكة الحديد بامتيازات خاصة، حيث لا يدفعون مقابل ركوب القطارات، وذلك انطلاقا من الدور الاجتماعي الذى تتبناه الدولة، وهيئة السكة الحديد لتقديم خدماتها لجميع فئات المجتمع لتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية لجمهور الركاب.

فئات الركوب مجانا:

- مرضى السرطان والمرافقين لهم والأطفال الصم:

1. يتم صرف تذاكر سفر مجانية لمرضي الأورام السرطانية ويحصل مرافق مريض السرطان على تذكرة مجانية متى كان المريض سنه أقل من 10 سنوات

2. يتم صرف تصاريح سفر لمرضى الأورام السرطانية (كارت ذكى)

3. يوضح به بيانات وصورة المريض بالأورام والايصال المرفق الموضح به محطات القيام والوصول باللون الأخضر.

4. التخفيضات 10% تشمل كافة القطارات الاسبانى والفرنساوى الدرجة الثانية المكيفة.

5. يتطلب ذلك تقرير طبى معتمد من المستشفى الذى يعالج به وصورة بطاقة الرقم القومى التى تحدد محطة القيام.

6. تقوم هيئة السكة الحديد بإصدار كارت ذكى سنوي في بداية كل عام من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بقطاع المسافات الطويلة بالهيئة.

7. يتم التعامل علي شبابيك التذاكر لصرف المقاعد المخصصة لمرضى السرطان بموجب التصريح أو الكارت.

8. كل كارت يحصل عليه المريض يكون موضح به بيانات وصورة المريض بالأورام ومحطات القيام والوصول.

9. ويسمح الكارت الذكى لمريض السرطان بحجز رحلة واحدة فقط يومياً في الاتجاه الواحد بحيث يتم حجز رحلة ذهاب وأخرى عودة فقط.

10. المريض المتجاوز عمره 10 سنوات يحجز له مقعد واحد فقط بالدرجة الثانية المكيفة دون المرافق