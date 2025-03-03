أخبار مصر.. الطقس غدا.. أمطار بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 12 درجات

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء 4 مارس 2025 الموافق 3 رمضان، طقسا دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

جدد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، تأكيد موقف مصر الرافض لتهجير أهالى غزة، مشدداً فور استقباله نظيره التونسي ظهر اليوم الإثنين على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.

اختتمت فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك (إعصار- 3) الذى تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الهندية، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة الهند، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة. وزير الكهرباء: تحرير مخالفات سرقة التيار بـ6 مليارات جنيه منذ أكتوبر الماضى كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أنه منذ أكتوبر الماضي، تم تحرير مخالفات وسرقات تيار كهربائي بقيمة 6 مليارات جنيه، مؤكدًا أن تحديد أماكن الفقد يحتاج إلى ميزانية ضخمة. ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في التوعية بضرورة الإلتزام بعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات. رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد 16 مارس أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم الاثنين، على أن تنعقد الجلسة المقبلة في الساعة 11 صباح يوم الأحد الموافق 16 مارس الجاري. رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد 16 مارس يشارك رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، غدا الثلاثاء، في القمة الطارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة نيابة عن الاتحاد الأوروبي لمناقشة آخر التطورات في غزة. أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى دفع الرسوم والتسجيل لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلبة المصريين فى الخارج للعام الدراسي 2024,2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز السابق طرحها للمواطنين ضمن برنامج "مسكن" بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 9/3/2025، وحتى يوم الثلاثاء 25/3/2025، في مواعيد مقررة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة. أصدر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، قرارًا بتحديد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك فى الديوان العام والمصالح والهيئات التابعة للوزارة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر. قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ إلى دافئ جداً نهاراً مع استمرار البرودة ليلاً، مع توقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة خاصة يوم الخميس القادم وتشكل شبورة متقطعة فى بعض الأيام. معارض إسرائيلى: نتنياهو يتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية لتبادل الأسرى قال زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلى المعارض يائير جولان، إن حكومة نتنياهو تتهرب من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس، معتبرا أن نهاية الحرب كارثة سياسية بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلى. الطقس غدا.. أمطار بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 12 درجات تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء 4 مارس 2025 الموافق 3 رمضان، طقسا دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد. يواصل سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين تسجيل ارتفاعات ملحوظة بحوالي 10 جنيهات وذلك بسبب صعود اونصة الذهب عالميا فوق 2875 دولارا الآن، وجاءت أسعار الذهب في مصر، كالآتى: - عيار 24 يسجل 4651 جنيهاً. - عيار 21 يسجل 4070 جنيهاً. - عيار 18 يسجل 3489 جنيهاً. - عيار 14 يسجل 2713 جنيهاً. - الجنيه الذهب 32544 جنيهاً. سعر الذهب اليوم الإثنين فى مصر.. يرتفع للمرة الثانية 10 جنيهات الطقس غدا.. أمطار بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 12 درجات

معارض إسرائيلى: نتنياهو يتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية لتبادل الأسرى مركز المناخ: سقوط أمطار فى نهاية الأسبوع الأول من رمضان وزير الرى يعلن مواعيد العمل فى رمضان.. من 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا الإسكان: بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز للمواطنين بمدينة ناصر الجديدة ..الأحد وزارة التعليم تتيح التسجيل لامتحان الترم الثانى للطلبة المصريين فى الخارج 2025 رئيس المجلس الأوروبى يشارك فى القمة الطارئة لدعم غزة بالقاهرة وزارة النقل تحذر من اقتحام مزلقانات القطارات وإلقاء المخلفات على القضبان وزير الكهرباء: تحرير مخالفات سرقة التيار بـ6 مليارات جنيه منذ أكتوبر الماضى

وزير الخارجية: تهجير أهالى غزة مرفوض.. ولا بديل عن دولة فلسطينيةختام فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك (إعصار- 3)