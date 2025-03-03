شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الطيب: العدو يتعامل بمبدأ "فرّق تسد" وإحياء الفتنة بين الشيعة والسنة والان مع تفاصيل الخبر

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين على ضرورة أن يسود الأدب والاحترام بين المذاهب وأصحاب الرأي والرأي الآخر، قائلا: "حين ضاع منا أدب الاختلاف ضاع الطريق من تحت أيدينا"، وهذا المحور هو ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الإسلامي- الإسلامي.

وأوضح شيخ الأزهر، خلال حديثه اليوم بالحلقة الثالثة من برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، وذلك على شاشة قناة on، أن أول شيء هو وقف التنابز، مؤكدا أن هذا التنابز جعل من الشعب الواحد أعداء، وأن إحياء الفتنة بين الشيعة والسنة فتيل سريع الانفجار وقوى التأثير، وهذا ما يريده العدو ويحرص عليه حرصا شديدا.

ولفت الإمام الطيب إلى أن العدو يعتمد على مبدأ "فرق تسد"، موضحا أن الاختلاف المذهبي إذا خرج عن إطاره الشرعي وهو الاختلاف في الفكر فقد يكون له مآلات خطيرة.



