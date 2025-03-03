شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة الصحية: مزايا تنافسية لاعتماد مراكز وعيادات طب الفم والأسنان والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء أسنان مصر، لبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لتدريب أطباء الأسنان على معايير الاعتماد الصادرة عن GAHAR والخاصة باعتماد المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد، بهدف التوسع في اعتماد عيادات ومراكز طب الفم والأسنان تمهيدا لتقديم خدماتها تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تطبيق معايير الجودة في مراكز طب الفم والأسنان ضمان للرعاية الآمنة، وتحسين الأداء، وتعزيز ثقة المرضى، فضلا عن تحقيق مزايا تنافسية عديدة خاصة ما يتعلق بجذب السياحة العلاجية، موضحا أن الاعتماد الذي تمنحه الهيئة لمراكز وعيادات الفم والأسنان يحقق نقلة نوعية في مستوى الممارسة الطبية وذلك بشهادة أصحابها الذين أشادوا بتجاربهم في خوض رحلة الاعتماد مع "جهار".

وأضاف أن الاعتماد هو بوابة الدخول الأساسية لتعاقد عيادات ومراكز الأسنان مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لخدمة منتفعي المنظومة، مؤكدا أن لجنة التسعير الأخيرة اتخذت التدابير اللازمة لمراعاة المتغيرات الخاصة بعمل أطباء الأسنان مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لاتخاذ موقعه المتميز في سوق الرعاية الصحية وضمان حصته السوقية خاصة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، أشاد د. ايهاب هيكل، نقيب أطباء أسنان مصر، بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة جودة الرعاية الصحية، وأعرب عن الحماس المتزايد من جانب أطباء الفم والأسنان لتطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد، معربا عن فخرة بالتعاون بين النقابة والهيئة خلال الفترة المقبلة لإقامة برامج تهيئة موسعة وبرامج تدريبية متخصصة لأطباء الأسنان والتي سيعلن عنها قريبا.

ناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، قيام الهيئة بتقديم خدماتها للدعم الفني لعيادات ومراكز الأسنان للوقوف على الموقف من تطبيق معايير الجودة وعمل دراسات تحليل الفجوة باستخدام أداة التقييم الذاتي للمنشآت الصحية مع مراعاة الجوانب الخاصة بطبيعة ومتغيرات طب الفم والأسنان بما يتيح الإسراع من الحصول على اعتماد GAHAR، وذلك بحضور كل من أ.د. ميهي التحيوي، أ.د. السيد العقدة، أعضاء مجلس إدارة الهيئة.